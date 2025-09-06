MERCATO: Toscano dispone dei due capocannonieri dello scorso campionato

E’ opinione diffusa che la campagna trasferimenti estiva si sia conclusa in modo positivo per il Catania. Naturalmente sarà il campo a dover continuare a parlare, ma sembrano esserci le basi affinchè la squadra possa vivere una stagione ai vertici della classifica. Rinforzi molto importanti sono arrivati soprattutto nel reparto avanzato. La perdita iniziale di un elemento come Roberto Inglese, miglior marcatore rossazzurro nel girone C dello scorso campionato di Serie C, ha fatto scatenare mille dubbi e perplessità. Il mercato, però, ha regalato al tecnico Mimmo Toscano là davanti alcune novità non di poco conto: vedi l’ingaggio di uno dei migliori assist man proveniente dall’Avellino, Michele D’Ausilio. Ma soprattutto il rientro alla base di Emmanuele Cicerelli.

Il fantasista era sul punto di essere riscattato dalla Ternana, che se avesse staccato il pass per la B vincendo ai rigori nella finale playoff con il Pescara avrebbe automaticamente fatto suo il cartellino di Cicerelli, in prestito dal Catania. Il successo del Pescara ha fatto sorridere, invece, il Catania che è poi riuscito a convincere il giocatore a prolungare fino al 30 giugno 2027 il contratto con il sodalizio etneo. Cicerelli è stato il capocannoniere del girone B nella passata stagione guidando la classifica marcatori con ben 19 reti. Francesco Forte è un’altra punta dal curriculum molto interessante in fatto di gol, ma spicca in modo evidente l’acquisto di Salvatore Caturano, uno che in C ha spesso e volentieri segnato raffiche di reti e, non a caso, è stato il cannoniere principe del girone C la scorsa stagione con 18 realizzazioni.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***