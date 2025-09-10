QUI CATANIA: Lunetta, ecco perchè Toscano non ha voluto rinunciare al jolly rossazzurro

In una squadra che ambisce a vincere il campionato, ogni dettaglio può fare la differenza. E spesso le partite si decidono non soltanto grazie ai titolari, ma anche – e soprattutto – grazie a chi entra a gara in corso. Il Catania di Domenico Toscano ha trovato in Gabriel Lunetta la sua arma in più: un calciatore che, pur partendo spesso dalla panchina, riesce sistematicamente a spostare gli equilibri, facendo pendere l’ago della bilancia dalla parte rossazzurra.

Lunetta è un giocatore prezioso sotto ogni punto di vista. Alla forza fisica e alla qualità tecnica abbina una duttilità che lo rende fondamentale nello scacchiere tattico di Toscano. Nasce come esterno, è stato utilizzato con profitto anche da trequartista e, grazie alla lungimiranza dell’allenatore, ha trovato una collocazione ideale da attaccante. Una scelta rivelatasi vincente: Lunetta segna gol pesanti, l’ultimo quello realizzato nel recupero contro il Monopoli, e garantisce profondità e freschezza in un momento della gara in cui le energie collettive tendono a calare.

Il suo apporto non si limita alla fase offensiva. Lunetta è in grado di aiutare i compagni dell’attacco e persino i centrocampisti, riducendo le distanze tra i reparti e dando equilibrio quando la partita lo richiede. È il classico jolly che ogni allenatore vorrebbe avere, capace di interpretare più ruoli senza perdere efficacia e rendimento.

Il Catania lo sa bene: non ha voluto rinunciare a lui, anzi ha dimostrato con chiarezza di voler puntare su un calciatore che rappresenta molto più di un’alternativa. Lunetta è una pedina importante, una risorsa tattica che entra a partita in corso per cambiare ritmo, rinnovare energie e incidere sul risultato. Nello scacchiere rossazzurro la sua importanza cresce di partita in partita, tanto che il suo ingresso in campo è ormai una certezza per i tifosi e un incubo per gli avversari. Gabriel Lunetta non è soltanto un “dodicesimo uomo”: è il valore aggiunto di un Catania che sogna in grande.

