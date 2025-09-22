QUI CATANIA: mercoledì Michele Napoli sostituirà per la terza volta Toscano sulla panchina rossazzurra

Per la terza volta da quando è alla guida del Catania, l’allenatore Mimmo Toscano sarà costretto a saltare la prossima partita perchè squalificato. Non si verificava dalla passata stagione, proprio da un Trapani-Catania risalente al 30 marzo, sfida vinta per 0-3 dai rossazzurri e che si rinnoverà mercoledì sera al “Provinciale”. Prima ancora, sempre nello scorso campionato, il confronto pareggiato a reti bianche al “Massimino” contro la Casertana. Che il tecnico calabrese venisse squalificato è accaduto in più occasioni in carriera, anche nel corso della sua precedente esperienza professionale a Cesena, culminata con la promozione diretta in Serie B.

Al suo posto in panchina siederà Michele Napoli, suo vice, unito a Toscano da un legame praticamente indissolubile. Attraverso un’intervista rilasciata anni fa ai microfoni della TV ufficiale della Reggina, lo stesso Napoli ebbe modo di parlarne: “Un rapporto consolidato nel tempo. Dal 2007 che siamo insieme. Mi torna in mente la promozione al primo anno col Cosenza, che riuscimmo a riportare in C2 prima e C1 poi. Come dimenticare il campionato vinto a Terni, il primo posto in Serie C e l’anno successivo in cadetteria. Con Mimmo ci somigliamo in tanti aspetti e poi c’è un grande rapporto fuori dal campo”.

