QUI CATANIA: ottobre mese importante anche per il destino di Torre del Grifo

Ottobre non sarà un mese importante solo sotto il profilo sportivo per il Catania, che affronterà tre gare su cinque in casa sfidando in particolare tra le mura amiche Benevento e Salernitana, attuali capoliste del girone C. Fuori dal rettangolo verde c’è attesa per vedere cosa succederà sul fronte Torre del Grifo. E’ stata infatti fissata per giovedì 16 ottobre alle 12:00 la gara competitiva per l’aggiudicazione del centro sportivo, di cui da tempo si parla e che è entrato concretamente nel mirino della proprietà del Catania FC.
Dopo le precedenti sette aste andate deserte, l’ottava potrebbe essere quella giusta affinchè l’ambita struttura torni nelle mani della società etnea. Prezzo base pari a quattro milioni di euro, che poi coincide con l’offerta formulata dal Catania FC. Se non dovessero arrivare ulteriori rilanci, l’impianto sarà assegnato al club di Pelligra, in caso contrario si aprirà una “gara” tra i soggetti interessati. Al momento il sodalizio rossazzurro è l’unico ad essere uscito allo scoperto in maniera concreta.
Struttura segnata da anni di abbandono e che necessita di importanti interventi di ristrutturazione, qualora venisse assegnata alla società rossazzurra Torre del Grifo Village costituirebbe un un passo avanti nell’ottica di costruire basi più solide per il futuro del Catania. Oltre che – aspetto tutt’altro che secondario – consentirebbe di alzare la qualità degli allenamenti, una volta rimessi a nuovo i campi. Il passaggio è cruciale, uno snodo fondamentale nell’ambito di un progetto di sviluppo che, com’è stato annunciato dai vertici del club, mira a perseguire obiettivi ambiziosi.
