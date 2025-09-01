lunedì, 1 Settembre 2025
QUI CATANIA: si avvicina il gong, mercato in entrata chiuso?

Livio Giannotta
foto Catania FC

Simone Pieraccini, Daniele Donnarumma, Manuel Martic, Tiago Casasola, Salvatore Aloi, Andrea Corbari, Michele D’Ausilio, Salvatore Caturano, Alex Rolfini, Francesco Forte, Emmanuele Cicerelli, di ritorno dal prestito alla Ternana, e Simone Leonardi, acquistato dalla Sampdoria e ceduto in prestito alle Fere. Questa la situazione sul calciomercato rossazzurro in entrata alle 18.40 di lunedì 1 settembre, a poco di un’ora dal gong.

La società etnea aveva messo con decisione nel mirino il centrocampista Davide Buglio. Sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta. Trattativa vicina alla chiusura, venendo però a mancare sul più bello il definitivo sì della Juve Stabia, non concretizzandosi lo scambio con Alessandro Quaini. Alla fine Buglio si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Catanzaro. Per il difensore Paolo Frascatore, invece, c’era l’accordo con il diretto interessato ma vincolato all’eventuale cessione di Andrea Allegretto. La Salernitana lo ha “soffiato” al Catania e Allegretto potrebbe restare alle pendici dell’Etna. Si conclude così il mercato in entrata del Catania?

