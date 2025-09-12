QUI CATANIA: programmazione gare Ottobre e Novembre, etnei quasi sempre in campo alle 14.30

La Lega Pro riporta il programma gare dalla 8ª alla 16ª giornata di andata del campionato di Serie C, ricordando come le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega per esigenze organizzative e/o televisive. Questi gli incontri del Catania nei mesi di Ottobre e Novembre, tutti con fischio d’inizio alle 14:30 ad eccezione della trasferta di Caserta:
8.Catania-Siracusa, domenica 5 Ottobre ore 14:30
9.Giugliano-Catania, sabato 11 Ottobre ore 14:30
10.Catania-Salernitana, domenica 19 Ottobre ore 14:30
11.Catania-Benevento, domenica 26 Ottobre ore 14:30
12.Casertana-Catania, venerdì 31 Ottobre ore 20:30
13.Catania-Team Altamura, domenica 9 Novembre ore 14:30
14.Casarano-Catania, sabato 15 Novembre ore 14:30
15.Catania-Latina, domenica 23 Novembre ore 14:30
16.AZ Picerno-Catania, sabato 29 Novembre ore 14:30
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***