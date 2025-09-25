QUI CATANIA: Quartarone è il nuovo addetto agli arbitri

Novità in casa rossazzurra. Giovanni Quartarone prende il posto di Max Velotto in qualità di addetto agli arbitri. Secondo quanto emerso nel corso della trasmissione ‘Anteprima ‘Corner’, su Telecolor, il Catania si affida ad un ex arbitro che, nello scorso campionato, è stato operativo all’ACR Messina. Da domenica parteciperà alla trasferta di Cerignola per l’inizio di questa nuova avventura. Nel 1998, a soli 17 anni, Quartarone ha superato il corso arbitri e, dopo aver diretto nelle categorie minori, all’età di 25 anni viene promosso in Serie C (già Lega Pro), dove vi rimane per 4 anni arbitrando gare di Prima e Seconda Divisione. Dopo un lungo periodo di Osservatore degli Arbitri, viene nominato dapprima Componente della Commissione Disciplina Regione Siciliana dell’A.I.A. e successivamente Componente del Collegio dei Probiviri dell’A.I.A. Dal 2023 è membro effettivo, con funzioni di Giudice, presso il Tribunale Federale istituito presso la Federazione Italiana Wushu Kung Fu.

