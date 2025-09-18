QUI CATANIA: quattro partite non fanno una stagione. Imparare dalla lezione di Cosenza

Il ko di Cosenza ha fatto rumore, non solo per il punteggio ma soprattutto per il modo in cui è maturato. Una batosta che probabilmente si è rivelata necessaria per riportare il Catania con i piedi per terra, smontando facili entusiasmi e ricordando a tutti che il cammino è appena iniziato.

Dopo quattro giornate, non è il caso né di esaltarsi né di criticare in maniera feroce. La stagione è lunga, i percorsi delle squadre sono ancora tutti in costruzione e la storia recente lo dimostra chiaramente: spesso chi ha poi vinto il campionato non ha iniziato con una marcia trionfale. Basti pensare all’Avellino della scorsa stagione, che partì tra mille difficoltà e arrivò persino a cambiare allenatore prima di rimettere in piedi la propria corsa.

Ecco perché, oggi più che mai, serve equilibrio. Giusto restare critici e vigili, individuando i correttivi necessari per migliorare, ma senza smontare un progetto dopo poche settimane. La squadra di Toscano ha margini di crescita, ma deve abituarsi a “stare operaia”, a macinare lavoro e sacrificio prima di sentirsi padrona della categoria. Il centrocampo resta il settore più delicato: qui ogni defezione rischia di diventare letale, perché il reparto non è particolarmente ampio e l’equilibrio passa inevitabilmente dai muscoli e dalla tenuta fisica dei titolari.

Diversa la situazione sulla trequarti, dove le alternative abbondano. È da questa consapevolezza che il Catania deve ripartire, confidando che gli interpreti chiave sappiano “tirare la carretta” e garantire quella continuità che, oggi, è mancata. La lezione di Cosenza, dunque, può trasformarsi in un passaggio utile se verrà interpretata con la giusta mentalità. Non basta il nome, non basta la maglia: serve umiltà, unità d’intenti e la capacità di migliorare partita dopo partita. Perché il campionato è appena cominciato e il vero volto delle squadre lo si vedrà soltanto nei mesi a venire.

