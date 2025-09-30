QUI CATANIA: smorzato l’entusiasmo iniziale, si cerca di riprendere la rotta

Ancora un passo indietro. Il Catania è stato salvato da Dini e graziato dall’imprecisione degli avversari per uscire indenne dal “Monterisi” di Cerignola, terreno dove era stato sempre sconfitto dalla locale compagine ofantina nei due precedenti incroci in Serie C. Il risultato ad occhiali emerso al termine dei 90′ muove di un’unità la classifica dei rossazzurri ma non sposta di un metro il giudizio circa la brutta prestazione e l’atteggiamento remissivo degli uomini di Toscano. I leggeri progressi registrati contro il Trapani non hanno avuto seguito in occasione di una sfida – quella in terra pugliese – che già in partenza si presentava impegnativa e irta d’ostacoli data la consistenza di un’Audace Cerignola capace di mettere a nudo le criticità dell’impianto tattico etneo nel corso del match.

La prova è stata modesta nel suo insieme, caratterizzata da tanti errori da matita blu e pochissimi spunti degni di nota in area avversaria. Non sono mancati neppure gli imprevisti, come il guaio fisico che ha messo Forte fuori combattimento dopo nemmeno mezz’ora di partita. Le condizioni dell’attaccante saranno valutate in settimana ma gli infortuni stanno iniziando a diventare una costante come già avvenuto in passato. Dalle ultime indicazioni però si va verso il recupero di qualche elemento in vista del successivo confronto con il Siracusa.

Il Catania arriva all’appuntamento consapevole di avere fatto registrare un’involuzione sul piano del gioco e dell’atteggiamento, comunque mettendo in riga il terzo risultato utile consecutivo. Un “punticino” che permette di mantenere contatti con la vetta della classifica occupata dal tandem campano Benevento-Salernitana. Il redivivo Cosenza e la matricola Casarano sono lì a tenere compagnia gli etnei a quota 12 punti in una graduatoria che resta corta con ben nove squadre raccolte in un fazzoletto di cinque punti. La settimana di lavoro condurrà al derby della Sicilia Sud Orientale con il Siracusa fanalino di coda che torna a giocarsi in Serie C a distanza di sei anni dall’ultima volta. Match che suona quasi come un esame senza appello per una squadra che al momento sta stentando a spiccare il volo. Smorzato l’entusiasmo iniziale, il Catania è chiamato a riprendere la rotta davanti ai propri tifosi.

