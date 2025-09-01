lunedì, 1 Settembre 2025
QUI CATANIA: stop al mercato, ora testa solo e soltanto al campo

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano aveva più volte sottolineato di non vedere l’ora che il calciomercato estivo chiudesse i battenti, così da poter concentrare tutte le attenzioni esclusivamente sul rettangolo di gioco. Il momento è finalmente arrivato. E’ stata definita la rosa del Catania per affrontare la stagione 2025/26. Mercato che lascia soddisfatto il direttore sportivo Ivano Pastore, con l’ingaggio di Salvatore Caturano che rappresenta la ciliegina sulla torta.

La società era rimasta vigile per eventualmente apportare ulteriori migliorie alla rosa nelle battute finali del mercato. Pastore è andato molto vicino a mettere a segno altri colpi che avrebbero arricchito un organico che, almeno sulla carta, si presenta comunque competitivo per i vertici del campionato. Catania che è stato ad un passo dall’ingaggio di Davide Buglio, profilo che avrebbe ulteriormente alzato il tasso qualitativo in mezzo al campo. In difesa era tutto fatto con l’Avellino per Paolo Frascatore, ma non essendosi sbloccato il trasferimento di Allegretto anche questa operazione è sfumata, approfittandone la “solita” Salernitana. Va bene così. Da adesso in poi la testa sarà rivolta solo e soltanto al campo, i prossimi mesi diranno davvero di che pasta è fatto questo Catania, chiamato a dare continuità al confortante avvio di campionato.

