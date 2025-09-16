QUI CATANIA: Toscano chiamato a toccare le corde giuste per ripartire

Parola d’ordine reset. Questo il principio che deve orientare la settimana di lavoro in vista del match casalingo con il Sorrento in programma sabato prossimo al “Massimino”. Vedremo se la sonora batosta rimediata domenica scorsa a Cosenza è stata frutto di un incidente di percorso oppure lascerà scorie durevoli nella testa e nelle gambe dei giocatori. L’atteggiamento in campo è stato troppo brutto per essere vero, al pari del confronto tattico con la squadra di Buscè. Troppa distanza tra i reparti, filtro a centrocampo pressoché nullo così come l’apporto dei riferimenti offensivi. Questi sono soltanto alcuni dei fattori che hanno determinato la mediocre prestazione in terra silana, il largo passivo è stata la diretta conseguenza.

Da salvare l’impatto in corso d’opera di Di Tacchio e Lunetta, quest’ultimo ormai a suo agio nelle vesti di attaccante di scorta e già a segno per la terza volta in quattro partite. Il rientro del capitano dopo lo stop pre-stagionale può essere salutato favorevolmente. La sua presenza in campo ha dato più equilibrio e sostanza all’assetto tattico in un momento di difficoltà. La squadra ha alzato il baricentro, aumentando i giri del motore e rendendosi maggiormente pericolosa dalle parti di Vettorel. Il gol di Kouan in contropiede al 77′ ha definitivamente tagliato le gambe agli uomini di Toscano, con la traversa colpita da Forte quale sussulto conclusivo di una gara da archiviare già al triplice fischio.

Il segreto per ripartire risiede nel dialogo all’interno dello spogliatoio. In questa fase deve emergere il Toscano motivatore al di là dell’esperto conoscitore delle tattiche di gioco. Il trainer calabrese è chiamato a toccare le corde giuste per ripartire con maggior forza e convinzione dei propri mezzi tecnici. Il campionato non aspetta, tra un’agenda fitta di impegni (dopo il Sorrento il calendario prevede la doppia trasferta ravvicinata Trapani-Cerignola) e dirette antagoniste che stanno rispondendo colpo su colpo facendo compagnia in vetta alla compagine etnea. La classifica resta cortissima dopo le prime quattro partite ma ulteriori passi falsi non sono ammessi per una squadra che aspira a recitare un ruolo da protagonista.

