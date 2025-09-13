sabato, 13 Settembre 2025
QUI COSENZA: nuovo tassello in società, l’esperto Direttore Generale Gualtieri

Redazione
foto Corriere della Calabria

Novità in casa Cosenza, alla vigilia del confronto con il Catania. Nominato un nuovo Direttore Generale. Si tratta di Salvatore Gualtieri, classe 1960, profilo che ha contributo in passato alla rinascita del Crotone iniziando la scalata che ha portato il club calabrese fino alla Serie A. Negli anni ha ricoperto diversi ruoli all’interno della società pitagorica, tra cui quello di presidente. Gualtieri è stato anche consigliere e vicepresidente di Lega Serie B e dirigente del Frosinone Calcio per 7 anni dove ha curato marketing, comunicazione, i rapporti istituzionali e la gestione dello stadio. “Un professionista di grande esperienza, riconosciuto anche con prestigiosi premi per la sua carriera dirigenziale”, si legge nella nota diffusa dal Cosenza Calcio.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

