QUI COSENZA – Parte della stampa contro la proprietà: “Non partecipiamo a conferenze e interviste fino a quando il presidente non risponde”

Continua il muro contro muro tra parte della stampa calabrese ed il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio. Il Club Cronisti Cosenza ha diramato un comunicato nei confronti della dirigenza rossoblu. Ecco la nota:

“La volontà rimane sempre la stessa: un confronto con Eugenio Guarascio. Continuiamo a ritenere indispensabile che il presidente si presenti di fronte ai giornalisti per dire chiaramente qual è la situazione attuale e quali sono i progetti per il futuro del Cosenza Calcio, non fosse altro per rispetto verso la città, l’intera provincia, i tifosi, le istituzioni e gli operatori dell’informazione i quali intendono raccontare ciò che realmente accade attorno al club e non riportare esclusivamente comunicazioni ufficiali che nelle ultime settimane hanno soltanto contribuito a inasprire i rapporti con tutto l’ambiente. Pur rispettando la professionalità e l’operato della parte tecnica, dal direttore sportivo Lupo, all’allenatore Buscè e il suo staff fino ai calciatori, rimane ferma la posizione, intrapresa dal 16 agosto scorso, di non partecipare alle conferenze stampa e alle interviste con i tesserati, organizzate dal Cosenza Calcio. Almeno fino a quando la proprietà non deciderà di rispondere alle domande dei giornalisti”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***