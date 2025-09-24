mercoledì, 24 Settembre 2025
QUI TRAPANI: quando Carriero parlò di “agonia” vissuta con la maglia del Catania

Giuseppe Carriero

Rispetto alla trasferta di Altamura, l’allenatore del Trapani Salvatore Aronica recupera il centrocampista Giuseppe Carriero, proprio in coincidenza della sfida al Catania, squadra che il calciatore milanese classe 1997 affronterà questa sera da ex. Carriero, infatti, ha vestito la maglia del Catania nella stagione 2018/19 giocando 16 gare e mettendo a segno un gol. Si ricordano prestazioni spesso al di sotto delle attese. Lo stesso giocatore qualche anno fa ammise che non fu un’esperienza esaltante alle pendici dell’Etna. Tutt’altro. “Non ho niente contro Catania. Non sono stati sei mesi facili, per quello che sono abituato a dare è stata complicata la stagione vissuta. A livello personale un’agonia, senza mai giocare con continuità”, le parole di Carriero che, tra i professionisti, ha militato anche tra le fila di Casertana, Parma, Monopoli, Avellino e Cittadella in Serie C e B.

