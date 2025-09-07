domenica, 7 Settembre 2025
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

QUIROZ: prima convocazione ufficiale per il classe 2006

Negli ultimi giorni la società rossazzurra ha annunciato anche la definizione dell’ingaggio di Gianfranco Quiroz, classe 2006 nato in Germania e reduce dall’esperienza con gli austriaci del Vfb Hohenems (Regionalliga austriaca) collezionando 36 presenze e 6 gol. Il ragazzo aveva svolto il ritiro pre campionato del Catania a Norcia, sostenendo un periodo di prova. Il diesse Ivano Pastore e lo staff tecnico rossazzurro hanno osservato con attenzione il calciatore, che fisicamente è il sosia di Yamal (i compagni lo chiamano così ndr), possiede qualità interessanti assicurando un certo dinamismo. Mister Toscano lo ha impiegato in allenamento sia da esterno che da trequartista. Rappresenta una risorsa in più per il Catania. Sabato sera, in occasione del confronto casalingo con il Monopoli, è stato subito inserito nell’elenco delle convocazioni rimanendo in panchina per l’intera durata del match. Adesso attende anche la prima occasione per scendere in campo.

