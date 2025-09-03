RADIOMERCATO: i nomi accostati al Catania nella sessione estiva

Tanti calciatori proposti o direttamente contattati dalla dirigenza del Catania. In determinati casi la società etnea sarebbe stata disponibile ad intavolare una trattativa, in altri si è parlato di rumors, sondaggi, ipotesi o poco più. In altri non c’era nulla di concreto, mancava l’apertura da parte dei giocatori o dei club proprietari del cartellino che si mostravano titubanti per svariate ragioni. Sono tante le dinamiche di mercato che portano qualsiasi società a fare poi una selezione, decidendo su chi affondare i colpi. Come ogni anno riepiloghiamo i nomi accostati al Catania dai principali organi di informazione che seguono le vicende di calciomercato, in ordine di reparto, in questo caso con riferimento alla finestra estiva che si è chiusa l’1 settembre. In grassetto le operazioni ufficializzate dal club rossazzurro.
PORTIERI
–
DIFENSORI
Mirko Miceli (Monopoli)
Daniele Celiento (Trapani) ==>> trasferimento al Casarano
Davide Mondonico (Campobasso) ==>> trasferimento alla Dolomiti Bellunesi
Edoardo Lancini (Pescara – svincolato) ==>> trasferimento al Campobasso
Filippo Berra (Benevento) ==>> trasferimento al Crotone
Manuel Martic (Lecco – svincolato)
Luigi Silvestri (Cesena) ==>> trasferimento all’Union Brescia
Simone Pieraccini (Cesena)
Mattia Brugarello (Teramo) ==>> trasferimento alla Juventus Next Gen
ESTERNI
Daniele Donnarumma (Cesena)
Luca Villa (Padova – svincolato) ==>> trasferimento alla Salernitana
Luca Russo (Audace Cerignola)
Gabriele Pagliai (AZ Picerno) ==>> trasferimento all’Ascoli
Tiago Casasola (Ternana)
CENTROCAMPISTI
Davide Buglio (Juve Stabia) ==>> trasferimento al Catanzaro
Leonardo Capezzi (Carrarese)
Michele Calì (Renate)
Andrea Corbari (Virtus Entella)
Gabriele Alessio Papaserio (Sassuolo – svincolato) ==>> trasferimento alla Gelbison
Gianfranco Quiroz (Hohenems – svincolato)
Julian Brandes (Ajax – svincolato) ==>> trasferimento al Pescara
Saber Hraiech (Trapani) ==>> trasferimento al Gubbio
Salvatore Aloi (Ternana)
Federico Zuccon (Atalanta) ==>> trasferimento alla Juve Stabia
Andrea Vallocchia (Ternana)
Michele D’Ausilio (Avellino)
Alessio Tribuzzi (Avellino) ==>> trasferimento al Vicenza
Simone Tascone (Foggia) ==>> trasferimento al Guidonia Montecelio
Ivan Varone (Ascoli) ==>> trasferimento alla Salernitana
Lorenzo Crisetig (Padova)
Emmanuel Gyabuaa (Atalanta U23) ==>> trasferimento all’Avellino
Nicolò Bianchi (Padova – svincolato)
Ronaldo (Vicenza – svincolato) ==>> trasferimento al Deportivo Castellón
Galo Capomaggio (Audace Cerignola) ==>> trasferimento alla Salernitana
Michele Rocca (Avellino) ==>> trasferimento al Lumezzane
ATTACCANTI
Davide Castelli (Virtus Entella) ==>> trasferimento al Cittadella
Alessandro Vinciguerra (Cagliari) ==>> trasferimento al Pescara
Yayah Kallon (Hellas Verona) ==>> trasferimento alla Casertana
Simone Leonardi (Sampdoria) ==>> trasferimento alla Ternana
Flavio Bianchi (Brescia – svincolato)
Marco Tumminello (Crotone) ==>> trasferimento al Benevento
Christian Tommasini (Gubbio)
Francesco Forte (Ascoli)
Alex Rolfini (Vicenza – svincolato)
Manuel Marras (Reggiana)
Salvatore Caturano (Potenza)
Riccardo Tonin (Pescara)
Gabriele Gori (Avellino) ==>> trasferimento all’Ascoli
Simone Corazza (Ascoli)
Antonino Musso (Sorrento) ==>> trasferimento alla Torres
Gennaro Anatriello (Bologna) ==>> trasferimento al Potenza
Alexis Ferrante (Ternana)
Francesco Salvemini (Audace Cerignola) ==>> trasferimento al Benevento
Soufiane Lagzir (Sarnese) ==>> trasferimento al Fasano
Gianmario Comi (Pro Vercelli)
Leonardo Candellone (Juve Stabia)
Mattia Finotto (Carrarese)
Cosimo Patierno (Avellino)
Davide Merola (Pescara)
Fabio Alagna (Vibonese) ==>> trasferimento alla Pistoiese
Giovanni Bruzzaniti (Pineto)
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***