RADIOMERCATO: i nomi accostati al Catania nella sessione estiva

Tanti calciatori proposti o direttamente contattati dalla dirigenza del Catania. In determinati casi la società etnea sarebbe stata disponibile ad intavolare una trattativa, in altri si è parlato di rumors, sondaggi, ipotesi o poco più. In altri non c’era nulla di concreto, mancava l’apertura da parte dei giocatori o dei club proprietari del cartellino che si mostravano titubanti per svariate ragioni. Sono tante le dinamiche di mercato che portano qualsiasi società a fare poi una selezione, decidendo su chi affondare i colpi. Come ogni anno riepiloghiamo i nomi accostati al Catania dai principali organi di informazione che seguono le vicende di calciomercato, in ordine di reparto, in questo caso con riferimento alla finestra estiva che si è chiusa l’1 settembre. In grassetto le operazioni ufficializzate dal club rossazzurro.

PORTIERI

–

DIFENSORI

Mirko Miceli (Monopoli)

Daniele Celiento (Trapani) ==>> trasferimento al Casarano

Davide Mondonico (Campobasso) ==>> trasferimento alla Dolomiti Bellunesi

Edoardo Lancini (Pescara – svincolato) ==>> trasferimento al Campobasso

Filippo Berra (Benevento) ==>> trasferimento al Crotone

Manuel Martic (Lecco – svincolato)

Luigi Silvestri (Cesena) ==>> trasferimento all’Union Brescia

Simone Pieraccini (Cesena)

Mattia Brugarello (Teramo) ==>> trasferimento alla Juventus Next Gen

ESTERNI

Daniele Donnarumma (Cesena)

Luca Villa (Padova – svincolato) ==>> trasferimento alla Salernitana

Luca Russo (Audace Cerignola)

Gabriele Pagliai (AZ Picerno) ==>> trasferimento all’Ascoli

Tiago Casasola (Ternana)

CENTROCAMPISTI

Davide Buglio (Juve Stabia) ==>> trasferimento al Catanzaro

Leonardo Capezzi (Carrarese)

Michele Calì (Renate)

Andrea Corbari (Virtus Entella)

Gabriele Alessio Papaserio (Sassuolo – svincolato) ==>> trasferimento alla Gelbison

Gianfranco Quiroz (Hohenems – svincolato)

Julian Brandes (Ajax – svincolato) ==>> trasferimento al Pescara

Saber Hraiech (Trapani) ==>> trasferimento al Gubbio

Salvatore Aloi (Ternana)

Federico Zuccon (Atalanta) ==>> trasferimento alla Juve Stabia

Andrea Vallocchia (Ternana)

Michele D’Ausilio (Avellino)

Alessio Tribuzzi (Avellino) ==>> trasferimento al Vicenza

Simone Tascone (Foggia) ==>> trasferimento al Guidonia Montecelio

Ivan Varone (Ascoli) ==>> trasferimento alla Salernitana

Lorenzo Crisetig (Padova)

Emmanuel Gyabuaa (Atalanta U23) ==>> trasferimento all’Avellino

Nicolò Bianchi (Padova – svincolato)

Ronaldo (Vicenza – svincolato) ==>> trasferimento al Deportivo Castellón

Galo Capomaggio (Audace Cerignola) ==>> trasferimento alla Salernitana

Michele Rocca (Avellino) ==>> trasferimento al Lumezzane

ATTACCANTI

Davide Castelli (Virtus Entella) ==>> trasferimento al Cittadella

Alessandro Vinciguerra (Cagliari) ==>> trasferimento al Pescara

Yayah Kallon (Hellas Verona) ==>> trasferimento alla Casertana

Simone Leonardi (Sampdoria) ==>> trasferimento alla Ternana

Flavio Bianchi (Brescia – svincolato)

Marco Tumminello (Crotone) ==>> trasferimento al Benevento

Christian Tommasini (Gubbio)

Francesco Forte (Ascoli)

Alex Rolfini (Vicenza – svincolato)

Manuel Marras (Reggiana)

Salvatore Caturano (Potenza)

Riccardo Tonin (Pescara)

Gabriele Gori (Avellino) ==>> trasferimento all’Ascoli

Simone Corazza (Ascoli)

Antonino Musso (Sorrento) ==>> trasferimento alla Torres

Gennaro Anatriello (Bologna) ==>> trasferimento al Potenza

Alexis Ferrante (Ternana)

Francesco Salvemini (Audace Cerignola) ==>> trasferimento al Benevento

Soufiane Lagzir (Sarnese) ==>> trasferimento al Fasano

Gianmario Comi (Pro Vercelli)

Leonardo Candellone (Juve Stabia)

Mattia Finotto (Carrarese)

Cosimo Patierno (Avellino)

Davide Merola (Pescara)

Fabio Alagna (Vibonese) ==>> trasferimento alla Pistoiese

Giovanni Bruzzaniti (Pineto)

