RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, ossatura squadra confermata o ci saranno cambiamenti a Cerignola?”

foto Catania FC

“Turnover oppure no? A Trapani il Catania, che fino all’ultimo ha provato a fare propri i tre punti, ha sprecato non poche energie: la prestazione è stata superiore alle due precedenti con Cosenza e Sorrento, motivo per cui si potrebbe confermare l’ossatura della squadra; ma siamo certi che tutti i calciatori hanno ancora benzina nelle gambe da spendere per novanta minuti e oltre? Ecco, l’allenatore rossazzurro dovrà fare i conti, per prima cosa, con questa variabile”, riporta il Corriere dello Sport nell’articolo a firma di Concetto Mannisi.

“Di Tacchio, ad esempio, elemento insostituibile del centrocampo, è rientrato da appena qualche settimana; Cicerelli, guardato a vista dagli avversari e oggetto di non poche “attenzioni”, è sembrato essere un po’ stanco; lo stesso Donnarumma, fermatosi a Cosenza e rientrato nella ripresa di Trapani, potrebbe non avere tutti i novanta minuti… Insomma, sono queste le valutazioni da fare da parte di un allenatore che, per inciso, ha ancora diversi uomini fermi ai box per infortunio. A cominciare da Aloi e D’Ausilio, che di sicuro sono in grado di innalzare sia il tasso caratteriale sia quello tecnico della squadra”, si legge.

