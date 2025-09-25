giovedì, 25 Settembre 2025
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Derby intenso, Catania e Trapani con qualche limite soprattutto in fase di conclusione”

foto Catania FC

“Finisce in parità il derby siciliano, un 1-1 intenso ed entusiasmante”, riporta il Corriere dello Sport. “Succede tutto nel secondo tempo con il vantaggio dei padroni di casa ad opera di Fischnaller, che al 10’ batte Dini con un imperioso colpo di testa. Il Catania, però, non demorde e trova il pari al 24’ con il solito Lunetta, che mette a referto il quarto gol stagionale capitalizzando l’assist di Donnarumma e insaccando la sfera con una girata”, evidenzia il quotidiano.

“Il primo tempo aveva invece raccontato un inizio caparbio dei granata, vicini al vantaggio all’11′ con Canotto e di una progressiva crescita del Catania, a un passo dal gol con la punizione di Cicerelli al 17’ e con l’azione personale di Lunetta al 41’. Il finale è animato da una serie di revisioni all’FVS, che prolungano i tempi di una sfida tiratissima ma che non si traducono in decisioni decisive. Una gara combattuta, tra due formazioni che saranno sicuramente tra le protagoniste della stagione ma che mostrano ancora qualche limite, soprattutto in fase di conclusione”, si legge.

