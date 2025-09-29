lunedì, 29 Settembre 2025
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport: "Catania...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport: “Catania salvato da Dini e difesa in evidente difficoltà, più vivacità con Cicerelli e Donnarumma”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Vediamo cosa La Gazzetta dello Sport ed il Corriere dello Sport scrivono sul Catania dopo il pareggio a reti inviolate maturato in trasferta contro l’Audace Cerignola. Nel primo caso si pone in evidenza il fatto che “uno strepitoso Dini ha salvato il Catania (vivace solo dopo l’ingresso di Cicerelli), che ha fermato il Cerignola vicino al gol anche con una traversa di Russo”, sottolineando che per i rossazzurri si tratta di un “punto d’oro”. Il Corriere, invece, riporta quanto segue: “E’ andata di lusso al Catania che, con il terzo pareggio di fila, procede a piccoli passi rispetto alle aspettative. La squadra di Toscano evita la sconfitta contro un Cerignola almeno sette volte vicino al gol, negato dai provvidenziali interventi del portiere che ha rimediato alle distrazioni di una difesa in evidente difficoltà. Cuppone, Emmausso e il nuovo entrato Gambale hanno visto sventare le loro conclusioni da Dini mentre Russo ha colpito la traversa. Il Catania ha prodotto poco: con gli innesti di Cicerelli e Donnarumma c’è stata maggiore vivacità ma nessuna conclusione insidiosa”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DALLA SALA STAMPA – Napoli e Donnarumma: “Accettiamo il punto, bisogna ritrovare la vittoria domenica”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web