RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport: “Catania salvato da Dini e difesa in evidente difficoltà, più vivacità con Cicerelli e Donnarumma”

Vediamo cosa La Gazzetta dello Sport ed il Corriere dello Sport scrivono sul Catania dopo il pareggio a reti inviolate maturato in trasferta contro l’Audace Cerignola. Nel primo caso si pone in evidenza il fatto che “uno strepitoso Dini ha salvato il Catania (vivace solo dopo l’ingresso di Cicerelli), che ha fermato il Cerignola vicino al gol anche con una traversa di Russo”, sottolineando che per i rossazzurri si tratta di un “punto d’oro”. Il Corriere, invece, riporta quanto segue: “E’ andata di lusso al Catania che, con il terzo pareggio di fila, procede a piccoli passi rispetto alle aspettative. La squadra di Toscano evita la sconfitta contro un Cerignola almeno sette volte vicino al gol, negato dai provvidenziali interventi del portiere che ha rimediato alle distrazioni di una difesa in evidente difficoltà. Cuppone, Emmausso e il nuovo entrato Gambale hanno visto sventare le loro conclusioni da Dini mentre Russo ha colpito la traversa. Il Catania ha prodotto poco: con gli innesti di Cicerelli e Donnarumma c’è stata maggiore vivacità ma nessuna conclusione insidiosa”.

