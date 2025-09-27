RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Arbitro di Salerno a Cerignola, incrocio che sarebbe stato più opportuno evitare”

Il quotidiano La Sicilia commenta la designazione arbitrale del sig. Stefano Striamo della sezione AIA di Salerno, nell’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro. “Un arbitro di Salerno per un match da potenziale alta classifica con Cerignola (fresco vincitore sulla Salernitana in rimonta) e Catania (avversario potenziale dei campani nella lotta per il primo posto) non è il massimo della vita. I dirigenti del Catania non hanno battuto ciglio, ma i tifosi sì. Hanno battuto i pugni sul tavolo, meglio le dita sulle tastiere invadendo i social con commenti di tutte le risme. Entra in difficoltà, teoricamente, anche l’arbitro che sarà osservato speciale da più parti: tifosi e dirigenti del Catania, Cerignola, altre potenziali aspiranti alle prime posizioni. Un incrocio strano, che sarebbe stato più opportuno evitare”, si legge.

