lunedì, 29 Settembre 2025
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Catania, a Cerignola anche tifosi della Nord...
Catania NewsLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, a Cerignola anche tifosi della Nord fuori dallo stadio”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

“Duecento tifosi della Sud sugli spalti, cento della Nord fuori dallo stadio. Il Catania ha avuto sostegno dalla propria gente. Ed era la prima volta in questo campionato che era stato concesso il viaggio, ma solo ai tesserati”, riporta La Sicilia. Il quotidiano evidenzia l’incitamento costante e, nel primo tempo, il coro ‘Noi vogliamo gente che lotta’ con la squadra rossazzurra troppo bassa rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la storia del confronto. “Quando, nella ripresa, il baricentro s’è alzato, il grido dei sostenitori è rimasto elevato e ha accompagnato la fine della partita con ‘Noi vogliamo vincere'”, si legge. Vittoria che, però, non è arrivata. Applausi e incoraggiamenti alla squadra al termine della partita, “ma anche la ferma richiesta di riprendere la confidenza con i tre punti domenica”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pari di sofferenza e affanno. Campionato lungo, ma il tempo non torna più indietro”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web