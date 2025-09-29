RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, a Cerignola anche tifosi della Nord fuori dallo stadio”

“Duecento tifosi della Sud sugli spalti, cento della Nord fuori dallo stadio. Il Catania ha avuto sostegno dalla propria gente. Ed era la prima volta in questo campionato che era stato concesso il viaggio, ma solo ai tesserati”, riporta La Sicilia. Il quotidiano evidenzia l’incitamento costante e, nel primo tempo, il coro ‘Noi vogliamo gente che lotta’ con la squadra rossazzurra troppo bassa rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la storia del confronto. “Quando, nella ripresa, il baricentro s’è alzato, il grido dei sostenitori è rimasto elevato e ha accompagnato la fine della partita con ‘Noi vogliamo vincere'”, si legge. Vittoria che, però, non è arrivata. Applausi e incoraggiamenti alla squadra al termine della partita, “ma anche la ferma richiesta di riprendere la confidenza con i tre punti domenica”.

