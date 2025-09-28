domenica, 28 Settembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, Cerignola ennesimo esame”

Redazione
By Redazione
foto Catania FC

“Novanta minuti in un imbuto. Chi passa per primo tra Cerignola e Catania potrà continuare a progettare in grande. Chi dovesse rimanere indietro avrà la necessità di riprogrammare la risalita. Il clou del settimo turno si giocherà su un campo sintetico che per gambe e caviglie non sarà il massimo. Ma al di là dei dettagli – campo, meteo, condizioni di infortunati e claudicanti, la stanchezza dopo le gare di mercoledì – il confronto pugliese è l’ennesimo esame per tutti”, riporta La Sicilia. “Per il Cerignola che ha appena stupito il circo della Serie C rimontando sulla Salernitana e vincendo non senza polemiche di fine gara da parte della formazione campana. Per il Catania che a Trapani si è rimesso in piedi dimenticando la prova avvilente di Cosenza e il pareggino col Sorrento in casa”, si legge.

