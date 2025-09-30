martedì, 30 Settembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, col Siracusa rampa di lancio verso le altre partite cardine”

foto Catania FC

Domenica il Catania affronterà il Siracusa e sarà “una sfida decisiva, una rampa di lancio verso le altre partite cardine dell’annata agonistica: Giugliano fuori casa, le due gare interne contro Benevento e Salernitana. Qui si dovrebbe decidere in buona parte il destino del Catania impegnato nella rincorsa verso il duo di testa. Salerno rallenta, Benevento non ha perso colpi ultimamente, ma la volata per il primo posto resta aperta”, riporta La Sicilia. Da oggi il Catania penserà al Siracusa. Giocatori a riposo per un giorno ma staff tecnico al lavoro e medici anche. In vista del match “sarà fondamentale avere di nuovo Donnarumma a pieno servizio”, dopo avere avuto il laterale sinistro rossazzurro un problema fisico ed essersi fermato a metà della scorsa settimana per una indisposizione di natura gastrica.

