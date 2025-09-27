sabato, 27 Settembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Caturano resta in forse, ultima parola spetta a staff tecnico e medico”

foto Catania FC

“Da più parti, e anche il vice Michele Napoli lo aveva confermato, si paventava il rientro tra i convocati del centravanti Caturano che è praticamente guarito da un infortunio”, riporta La Sicilia. Secondo quanto si legge nell’articolo di Giovanni Finocchiaro, però, non è da escludere che l’attaccante del Catania Salvatore Caturano venga tenuto fuori dalla lista di coloro che andranno a Cerignola, rientrando in occasione del successivo match casalingo contro il Siracusa (5 ottobre). “L’ultima parola spetterà a staff medico e tecnico al momento delle convocazioni”, evidenzia il quotidiano.

