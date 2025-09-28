domenica, 28 Settembre 2025
Catania NewsLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Circa 200 tifosi del Catania a sostegno”

Circa 200 tifosi a sostegno del Catania a Cerignola, questo pomeriggio. Lo riporta La Sicilia, sottolineando che i supporter rossazzurri presenti nel Settore Ospiti dello stadio “Domenico Monterisi” saranno presenti nell’impianto sportivo pugliese solo in quanto sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Catania Football Club, come da limitazioni imposte dagli organi di pubblica sicurezza. “Buona parte dei sostenitori etnei sono della Curva Sud”, si legge. “Dopo i vuoti di Cava e Cosenza, ecco un aiuto che arriverà anche dagli spalti”, evidenzia il quotidiano.

