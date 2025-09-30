RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, il punto sulle condizioni fisiche degli attaccanti”

Il quotidiano La Sicilia fa il punto della situazione relativamente alle condizioni fisiche degli attaccanti. “Rolfini è ancora in fase di recupero e contro il Siracusa non ci sarà. Caturano pare possa esserci. Dopo mille rinvii, una ricaduta, la prospettiva che potesse quantomeno entrare nella lista dei convocati per la sfida in Puglia, l’ex attaccante del Potenza si è allenato in sede anche la domenica. Ieri ha continuato il suo percorso”, si legge.

A proposito di attaccanti, per agevolare i compiti viene sottolineata l’importanza che sia la squadra ad accompagnare i movimenti e gli inserimenti dei numeri 9. “Lo stesso discorso riguarda Cicerelli che deve giocare – lo aveva sottolineato anche il tecnico Toscano – più vicino alla porta per ragionare più da punta. A Terni funzionava così”.

Sempre con riferimento alle punte, “nelle prossime ci sarà da verificare l’effettiva condizione fisica di Francesco Forte. Che ieri è rientrato regolarmente con il gruppo da Bari senza stampelle, senza zoppicare, senza accusare particolari dolori. Certo, adesso va controllato per evitare ricadute, ma come aveva ammesso il vice allenatore Napoli dopo la partita di Cerignola dovrebbe trattarsi di una contrattura che Forte potrebbe smaltire entro metà settimana, rimettendosi a disposizione dell’allenatore per la gara contro gli aretusei”, riporta l’articolo di Giovanni Finocchiaro. D’Ausilio ha recuperato, Cicerelli sta bene, è stato risparmiato per un’ora a Cerignola. In aggiunta al fatto che domenica Caturano dovrebbe esserci e Forte potrebbe smaltire il malanno, “il rientro da Bari ha portato se possibile un pò di ottimismo in più in prospettiva Siracusa”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***