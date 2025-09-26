RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Lunetta bomber del Catania, segna un gol ogni 53 minuti. Nessuno come lui nel girone C”

“Esiste una zona Lunetta. Entra (è capitato tre volte su quattro) e segna. Comincia da titolare la partita – com’è successo a Trapani – e va in gol a metà del secondo tempo. I dati sono chiari. In coda alle partite mette la firma su prestazioni personali e pressione di squadra”, riporta La Sicilia. Il quotidiano definisce Gabriel Lunetta “Altafini 2.0”, precisando che i due “non hanno la stessa età e non sono neanche paragonabili ma hanno un punto in comune: Lunetta entra e segna subito come faceva il vecchio campione ai tempi della Juve”.

Per “impegno, corsa e attaccamento alla maglia” Lunetta è da esempio per tutti quanti. Oggi è il bomber di squadra con sei presenze e quattro reti, una ogni 53 minuti giocati. “Il suo impiego part time lo rende il giocatore più prolifico dell’intero girone C”, si legge. Francesco Salvemini del Benevento, infatti, ha messo a segno sei reti in altrettante gare ma ha una media inferiore a quella di Lunetta, una realizzazione ogni 83 minuti. Guido Gomez (Crotone) ha fatto centro ogni 86 minuti, Luigi Cuppone (Audace Cerignola) ogni 106 minuti, Giancarlo D’Auria (Potenza) ogni 116 minuti, l’ex Catania Cosimo Chiricò (Casarano) ogni 132 minuti. In tutta la Serie C ha fatto meglio il solo Nicola Rauti (Vicenza), autore di 6 reti, una ogni 34 minuti.

