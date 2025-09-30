RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Toscano e Juanra, in aeroporto i tecnici diventano amici”

“Superati i varchi dei controlli all’aeroporto di Bari Domenico Toscano, tecnico del Catania, e Juanea, guida della Meta di calcio a 5, si incrociano: «Piacere Domenico». «Piacere Juanra Calvo». I complimenti, i racconti delle rispettive partite, le metodologie di allenamento, le differenze tra preparazione e gestione del gruppo, la programmazione dell’attività. I due tecnici si sono confrontati per una ventina di minuti in maniera totale”, riporta La Sicilia. Poi si sono scambiati i numeri di telefono dandosi appuntamento nei prossimi giorni davanti a un caffè per raccontarsi idee ed esperienze vissute. La Meta è tornata in città alle 7 della sera per preparare il match di venerdì in casa contro il Genzano dopo aver battuto 4-3 il Capurso, mentre il Catania FC ha fatto ritorno alle pendici dell’Etna dopo un allenamento sostenuto a Bari per ammortizzare le fatiche accumulate a Cerignola.

