REPORT MEDICO: la situazione attuale. A riposo anche D’Ausilio. Aloi, lesione muscolare di basso grado

Il Catania Football Club ha comunicato il report medico relativo ai calciatori della prima squadra indisponibili al 19 settembre 2025. Figurano anche Aloi e D’Ausilio. Questa la nota diffusa dalla società rossazzurra:

– Salvatore Caturano e Alex Rolfini sono impegnati nello svolgimento dei rispettivi programmi di recupero; le condizioni dei due attaccanti sono in miglioramento;

– gli esami diagnostici ai quali si è recentemente sottoposto Salvatore Aloi hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado;

– nel corso della gara disputata a Cosenza, Manuel Martic ha riportato una lesione tendinea del muscolo adduttore della gamba sinistra e sarà sottoposto a ulteriori visite specialistiche;

– a riposo per una severa contusione subita in allenamento anche Michele D’Ausilio, in attesa di accertamenti strumentali.

