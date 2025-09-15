RICCIARDI (Cosenza): “Demeriti del Catania? No, meriti nostri. Vogliamo fare un torneo di vertice”

Il laterale del Cosenza Manuel Ricciardi, anch’egli entrato nel tabellino dei marcatori domenica pomeriggio, sottolinea i meriti della propria squadra nella vittoria ottenuta contro il Catania in casa. Queste le sue parole in sala stampa:

“Dopo un’estate un pò così serviva questa vittoria. Ci mancano i nostri tifosi, spero che la situazione si sblocchi perchè con la loro presenza fissa ci aiuterebbero a portare a casa partite ancora più toste. Più che demeriti del Catania è importante dare meriti a noi, che siamo una squadra forte e un gruppo unito nonostante le voci che girano. Faccio i complimenti a tutta la squadra, chi è entrato dall’inizio e chi in corso d’opera, abbiamo fatto un grande lavoro e meritiamo questa vittoria. Ci aspettavamo questo Catania, bravi noi a togliere i loro punti di forza”.

“Vogliamo dire la nostra fino alla fine, abbiamo tutte le caratteristiche per stare nei piani alti della classifica. Abbiamo avuto un avvio subito complicato con gare toste, ma la squadra ha reagito bene, compatta e serena. Piedi per terra, continuiamo a lavorare così. Vogliamo fare un campionato di vertice, regalando a questa piazza un posto importante, perchè no la Serie B. Siamo un gruppo umile, possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.

