ROLFINI: c’è curiosità per vedere all’opera l’ex Vicenza

Primi allenamenti con i compagni sostenuti già la scorsa settimana per Alex Rolfini, attaccante che ha saltato parte del ritiro di Norcia per poi rimanere fermo ai box fino a pochissimo tempo fa. In questi giorni lo staff medico del Catania ha continuato a valutare le condizioni fisiche del calciatore prelevato dal Catania nella lista degli svincolati, dopo avere concluso anzitempo l’esperienza al Vicenza risolvendo il contratto con i biancorossi.

Rolfini non ha ancora esordito con la maglia del Catania in competizioni ufficiali e c’è curiosità per comprendere appieno il contributo che potrà dare alla causa rossazzurra, nel contesto di un reparto offensivo di tutto rispetto per la categoria. Il diesse Ivano Pastore crede molto nelle potenzialità del giocatore che qualche giorno ha compiuto 29 anni di età. Vedremo se, sabato sera, in occasione del confronto casalingo con il Monopoli ci sarà la possibilità d’inserire anche il Cobra nella lista dei convocati ed eventualmente in campo.

