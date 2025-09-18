ROSSAZZURRI IN ATTIVITA’: Quaini vicino a quota 80 presenze con la maglia del Catania

Tra i giocatori che continuano a far parte dell’organico rossazzurro spiccano Klavs Bethers e Alessandro Quaini per numero di presenze. Ad oggi, da quando indossano la maglia del Catania FC, i più presenti in assoluto sono il portiere lettone classe 2003 Klavs Bethers, infortunato da mesi e sceso in campo 67 volte in competizioni ufficiali subendo 50 gol e mantenendo inviolata la propria porta in 29 occasioni, ed il difensore/centrocampista di 27 anni Alessandro Quaini.

Approdato in Sicilia due stagioni addietro su precisa volontà dell’allora tecnico del Catania Luca Tabbiani, oggi seduto sulla panchina del Trento, Quaini ha fatto registrare fino a questo momento 76 apparizioni tra gare di Serie C, Coppa Italia di categoria, playoff e Coppa Italia Frecciarossa condite da un gol, quello del definitivo 1-3 rossazzurro a Biella in campionato contro la Juventus Next Gen realizzato lo scorso anno prima del suo compleanno. Il duttile calciatore rossazzurro, che ha scontato le 4 giornate di squalifica, si avvia verso le 80 partite con la maglia del Catania.

