ROSSAZZURRI IN GIRO: Frisenna, nuovo stop per problemi fisici

Il Catania lo ha ceduto in prestito “secco” al Siracusa nei giorni conclusivi della sessione estiva del mercato, dopo avere svolto un percorso riabilitativo che ha portato il ragazzo a non poter svolgere il ritiro con la squadra rossazzurra a Norcia. Parliamo di Giulio Frisenna. Il centrocampista, sotto contratto con il club etneo fino a giugno 2027, ha già esordito con gli aretusei in campionato la settimana scorsa, in occasione del match perso tra le mura amiche contro l’Audace Cerignola. L’allenatore Marco Turati lo ha schierato in campo al 74′, sostituendo Gianluca Contini. La partita di Frisenna è durata poco più di un quarto d’ora, riportando però un nuovo infortunio. Lo stesso Turati ne ha parlato in sala stampa, sottolineando che Frisenna era stato inserito per fare uno spezzone di gara e sperando che potesse dare una mano alla squadra, assumendosi la responsabilità della scelta malgrado non fosse ancora al 100%. Martedì Frisenna si è fermato e non si conoscono ancora i tempi di recupero.

