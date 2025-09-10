ROSSAZZURRI IN GIRO: Leonardi, esordio stagionale positivo per la stampa ternana

Prima apparizione stagionale con la maglia della Ternana per Simone Leonardi, attaccante catanese che il Catania ha prelevato dalla Sampdoria facendogli firmare un contratto quinquennale prima di girarlo in prestito agli umbri. Leonardi ha fatto il suo ingresso in campo al 75′ nel confronto esterno con il Rimini, vinto 4-1 dalle Fere. La prestazione del giocatore viene così valutata dai colleghi di ternananews.it: “Intanto benvenuto. Ha fatto vedere in questi 15 minuti più recupero di avere numeri e personalità. Giocatore decisamente interessante”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***