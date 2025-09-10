mercoledì, 10 Settembre 2025
HomeCalcio CataneseROSSAZZURRI IN GIRO: Leonardi, esordio stagionale positivo per la stampa ternana
Calcio CataneseLega ProRossoazzurri in giro

ROSSAZZURRI IN GIRO: Leonardi, esordio stagionale positivo per la stampa ternana

Redazione
By Redazione
0
256
foto Catania FC

Prima apparizione stagionale con la maglia della Ternana per Simone Leonardi, attaccante catanese che il Catania ha prelevato dalla Sampdoria facendogli firmare un contratto quinquennale prima di girarlo in prestito agli umbri. Leonardi ha fatto il suo ingresso in campo al 75′ nel confronto esterno con il Rimini, vinto 4-1 dalle Fere. La prestazione del giocatore viene così valutata dai colleghi di ternananews.it: “Intanto benvenuto. Ha fatto vedere in questi 15 minuti più recupero di avere numeri e personalità. Giocatore decisamente interessante”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
GIOVANILI CATANIA: la Primavera di Biagianti prepara l’esordio in campionato
Articolo successivo
LA SICILIA: “Lunetta sta diventando un fattore”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web