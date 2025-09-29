SCOTTO (vice all. Audace Cerignola): “Il campo ha dimostrato che meritavamo di vincere. Dini, prestazione superlativa”

Felice Scotto, allenatore in seconda dell’Audace Cerignola, parla così in sala stampa a commento della gara col Catania:

“Siamo contenti perchè la prestazione è stata molto, molto positiva. Un pò agli occhi di tutti, al netto delle occasioni, la squadra che meritava di vincere era sicuramente il Cerignola. Continuiamo il nostro percorso di crescita. La squadra è molto rinnovata ma ha già assimilato una bella fisionomia, un grande senso di appartenenza. I ‘vecchi’ hanno aiutato i nuovi. Ci rammarica il risultato così come qualche altra prestazione in casa. Le ambizioni devono essere intatte, rimanendo con i piedi per trra. L’obiettivo principale è quello di mantenere nel miglior modo possibile la categoria, così è stato detto da tutte le componenti a noi vicine. Era importante dare seguito alla vittoria di Salerno, volevamo farlo con una vittoria. Non ci siamo riusciti per via di un pò di imprecisione, sfortuna e poca cattiveria in alcuni momenti ma siamo soddisfatti del percorso tecnico-tattico della squadra“.

“Era una settimana un pò atipica in presenza del turno infrasettimanale, con un dispendio di energie notevole. Noi sappiamo bene che affrontare queste squadre un pò più blasonate non toglie nulla rispetto alle altre perchè ogni partita è molto difficile. C’è rammarico perchè meritavamo i tre punti. Al di là dell’importanza dell’avversario, il campo ha dimostrato che meritavamo di vincere. Faccio i complimenti a Dini, non è facile per un portiere trovarsi a tu per tu 3-4 volte e riuscire ad avere la meglio sugli attaccanti. La sua è stata una prestazione superlativa“.

