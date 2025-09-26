SERIE A – De Laurentiis (Pres. Napoli): “Spero che il Catania risalga la china”

“Noi difendiamo il profondo Sud. Io sarei felicissimo e sono felicissimo che Palermo ad esempio sta cercando di risalire la china, spero che il Catania risalga la china. Non voglio parlare del Bari perché ci appartiene, quindi meglio di no… Però voglio dire, vedere che il Sud in qualche modo viene attenzionato anche da gruppi importanti, come quello del Manchester City, è importante”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nell’ambito di un evento di presentazione del film partenopeo sull’ultimo scudetto, parole riprese da Tuttomercatoweb.com.

