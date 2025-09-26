venerdì, 26 Settembre 2025
HomeCalcio SicilianoSERIE A - De Laurentiis (Pres. Napoli): "Spero che il Catania risalga...
Calcio SicilianoIntervistePrimo PianoSerie A

SERIE A – De Laurentiis (Pres. Napoli): “Spero che il Catania risalga la china”

Redazione
By Redazione
0
237

“Noi difendiamo il profondo Sud. Io sarei felicissimo e sono felicissimo che Palermo ad esempio sta cercando di risalire la china, spero che il Catania risalga la china. Non voglio parlare del Bari perché ci appartiene, quindi meglio di no… Però voglio dire, vedere che il Sud in qualche modo viene attenzionato anche da gruppi importanti, come quello del Manchester City, è importante”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nell’ambito di un evento di presentazione del film partenopeo sull’ultimo scudetto, parole riprese da Tuttomercatoweb.com.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: protagonista contro il Catania, Galeotti migliore portiere di giornata nel girone C (TuttoC)
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Lunetta bomber del Catania, segna un gol ogni 53 minuti. Nessuno come lui nel girone C”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web