SERIE B – Polito (D.S. Catanzaro): “Buglio? Quando si è presentata l’occasione non ce lo siamo fatto scappare”

La Juve Stabia, dopo avere in un primo momento accettato lo scambio con Alessandro Quaini, ha cambiato le carte in tavola facendo saltare in extremis la trattativa per la cessione di Davide Buglio al Catania. Sfumando il trasferimento, per Buglio si sono aperte le porte del Catanzaro. Il direttore sportivo Ciro Polito ha commentato la scelta di puntare su di lui: “E’ stato messo improvvisamente in uscita dalla Juve Stabia, io so il perchè ma non lo svelo. E’ capitata l’occasione di prenderlo, in mezzo al campo cercavamo un mancino con le sue caratteristiche, dato che in giro ci sono pochi giocatori come lui. Ne ho parlato con il mister. E’ un ragazzo a cui la gavetta non manca, lo scorso anno ha indossato la fascia da capitano giocando tutte le partite, capace di fare le due fasi giocando semplice e sbagliando poco. Quando gli abbiamo proposto di venire a Catanzaro, lui era contentissimo e sorpreso”.

