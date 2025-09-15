SERIE C: accusa per rissa e lesioni a Potenza, chiuse indagini anche su Caturano

La Procura della Repubblica di Potenza ha inviato agli ex calciatori del Potenza Salvatore Caturano (oggi in forza al Catania), Giovanni Volpe (Monopoli) e Rosario Maddaloni (svincolato) e l’ex preparatore dei portieri Alessandro Greco (Perugia) l’avviso di conclusione indagini con le accuse di rissa e lesioni personali per fatti accaduti nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2024 all’esterno di un locale del capoluogo lucano, dove stavano festeggiando il raggiungimento della salvezza dopo lo spareggio playout contro il Monterosi. Medesimo avviso, ma per il solo reato di rissa, hanno ricevuto due tifosi lucani, fratelli, coinvolti negli accadimenti, i quali furono medicati al pronto soccorso e giudicati guaribili nel giro di un paio di settimane circa.

Gli allora tesserati del Potenza Calcio sarebbero venuti a contatto con i due fratelli al termine di un’accesa discussione, culminata con una aggressione filmata dalle telecamere a circuito chiuso del locale. I destinatari della notifica avranno 20 giorni di tempo per produrre documenti o farsi sentire dalla Procura che successivamente potrà valutare o meno il rinvio a giudizio. Gli atti d’indagine saranno notificati anche alla giustizia sportiva.

