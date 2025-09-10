SERIE C: allenatore lancia bottiglia all’arbitro, sette turni di squalifica. Succede nel girone B

L’Ascoli non va oltre oltre lo 0-0 contro la Juventus Next Gen, l’allenatore dei marchigiani Francesco Tomei, la scorsa stagione seduto sulla panchina dell’AZ Picerno, protesta per un presunto fallo non fischiato ad un suo giocatore e viene espulso, ricevendo una squalifica di ben 7 giornate. Succede nel girone B di Serie C. Il motivo: al 18′ del secondo tempo, sulla base di quanto riporta la nota ufficiale del Giudice Sportivo, “lanciava con violenza, ad una distanza di circa venti metri, una bottiglietta semipiena d’acqua” all’indirizzo dell’arbitro, colpendolo ad un piede. Inoltre, a seguito del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco Tomei “protestava platealmente gesticolando e proferendo ripetutamente una frase irriguardosa nei suoi confronti”.
