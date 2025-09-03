mercoledì, 3 Settembre 2025
SERIE C: Aloi inserito nella Top 11 della seconda giornata

Inserimento di Salvatore Aloi nella speciale Top 11 di TuttoC.com della seconda giornata del campionato di Serie C, girone C. Il giocatore che il Catania ha prelevato dalla Ternana è stato ritenuto tra i migliori in campo nel vittorioso match dei rossazzurri a Cava de’ Tirreni. Questa la valutazione sulla performance di Aloi: “Aveva ragione Toscano quando chiedeva l’acquisto di un centrocampista abile in entrambe le fasi, unico modo per esaltare le potenzialità di un reparto offensivo super ma che in non possesso non dà un grosso contributo. E’ arrivato da pochissimo, ma sembra sia a Catania da una vita: autorevole, intelligente, sempre nel vivo del gioco”, si legge.

Questa la Top 11 nel dettaglio (3-4-3): Borbei (Foggia); Ciotti (Trapani), Saio (Benevento), Miceli (Monopoli); Pierozzi (Benevento), Aloi (Catania), Bianchini (Audace Cerignola), Anastasio (Salernitana); Vavassori (Atalanta U23), Nepi (Giugliano), Maggio (Crotone), Allenatore: Raffaele (Salernitana).

