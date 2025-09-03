SERIE C: ancora mercato, altre operazioni nel girone C

La finestra estiva si è chiusa lunedì 1 Settembre, ma nel girone C di Serie C è ancora calciomercato. Alcune società, infatti, si sono mosse sul mercato degli svincolati. E’ il caso del Monopoli, prossimo avversario del Catania in campionato: i biancoverdi hanno tesserato il centrocampista clsse 1994 Riccardo Calcagni, che nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Novara ed ha collezionato 366 presenze in tutte le competizioni della C: contratto con scadenza 30 giugno 2026 e opzione per il rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Novità anche in casa Siracusa: Alioune Sylla, portiere senegalese classe 2003, torna in azzurro dopo l’esperienza della seconda parte della scorsa stagione. Arriva anche Vittorio Parigini, attaccante classe ’96, dopo aver trascorso la passata stagione tra Spal e Audace Cerignola. La Casertana, invece, si assicura la prestazioni sportive del duttile laterale destro italo-marocchino Shady Oukhadda, classe 1999, lo scorso anno nelle fila del Benevento.

