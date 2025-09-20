sabato, 20 Settembre 2025
SERIE C – Barilari (ex all. Sorrento): “Catania e Benevento, la continuità una scelta che paga”

foto Città della Spezia

Enrico Barilari, allenatore che nella passata stagione è stato seduto sulla panchina del Sorrento, a TMW Radio dice la sua in relazione alle squadre del girone C di Serie C ritenute maggiormente attrezzate per il salto di categoria:

“Qualche settimana fa, in un’intervista come fanno tanti altri colleghi, avevo indicato le favorite dei tre gironi. Quasi tutti avevamo messo le stesse squadre e il campionato sta dimostrando che quelle favorite sono tutte davanti. Questo significa che i valori in campo sono stati valutati in modo molto corretto. Il campionato, soprattutto il Girone C, è di un livello altissimo, forse irripetibile”.

“Mi ha sorpreso in positivo la Salernitana. Non per il tecnico, Raffaele è molto bravo, lo ha dimostrato a Cerignola. Ma quando si retrocede da una categoria superiore, all’inizio si portano dietro qualche problema, come si vede un po’ col Cittadella. Quindi non è scontato partire così forte. Non avevo dubbi, invece, su Catania e Benevento. La scelta societaria di confermare lo stesso staff tecnico paga sempre. Un esempio lampante è la Virtus Entella di due anni fa: si salvò all’ultima giornata con Gallo, l’anno dopo la squadra fu rinforzata e stravinse il campionato. Benevento e Catania hanno fatto grandi investimenti e hanno scelto la continuità, ecco perché sono lì. Sono tre realtà che, per potenzialità, potrebbero tranquillamente giocare in Serie B”.

