SERIE C: Catania e Benevento scavalcate dalla Salernitana. Come cambia la classifica

Salernitana e Atalanta U23 sono scese in campo all’Arechi per disputare il match valevole per il recupero della terza giornata del girone C di Serie C. L’incontro era stato rinviato qualche settimana fa a seguito della convocazione di diversi giocatori nerazzurri in Nazionale. Risultato finale di 1-0. Decisivo il gol di Ferraris al minuto 60. Regolarità della rete confermata dal FVS, dopo che l’Atalanta aveva protestato per un presunto fallo di Villa prima della sponda vincente per la punta granata. La Salernitana si porta così in vetta scavalcando Catania e Benevento. L’Atalanta, invece, rimane ferma a quota 4 punti. Vediamo nel dettaglio come cambia la classifica del gruppo C:

CLASSIFICA

1.Salernitana 12 punti : gol fatti 6, gol subiti 2, diff. reti +4, gare giocate 4

2.Catania 9 punti : gol fatti 12, gol subiti 4, diff. reti +8, gare giocate 4

3.Benevento 9 punti : gol fatti 7, gol subiti 3, diff. reti +4, gare giocate 4

4.Monopoli 7 punti : gol fatti 6, gol subiti 7, diff. reti -1, gare giocate 4

5.Casarano 7 punti : gol fatti 5, gol subiti 7, diff. reti -2, gare giocate 4

6.Casertana 6 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4

7.Potenza 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 8, diff. reti =, gare giocate 4

8.Crotone 5 punti : gol fatti 8, gol subiti 5, diff. reti +3, gare giocate 4

9.AZ Picerno 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4

10.Audace Cerignola 5 punti : gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =, gare giocate 4

11.Cosenza 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2, gare giocate 4

12.Giugliano 5 punti : gol fatti 7, gol subiti 7, diff. reti =, gare giocate 4

13.Latina 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 9, diff. reti -6, gare giocate 4

14.Team Altamura 4 punti : gol fatti 3, gol subiti 8, diff. reti -5, gare giocate 4

15.Foggia 4 punti : gol fatti 2, gol subiti 8, diff. reti -6, gare giocate 4

16.Atalanta U23 4 punti : gol fatti 6, gol subiti 4, diff. reti +2, gare giocate 4

17.*Trapani 2 punti : gol fatti 10, gol subiti 1, diff. reti +9, gare giocate 4

18.Cavese 2 punti : gol fatti 3, gol subiti 5, diff. reti -2, gare giocate 4

19.Sorrento 1 punti : gol fatti 2, gol subiti 5, diff. reti -3, gare giocate 4

20.Siracusa 0 punti : gol fatti 2, gol subiti 9, diff. reti -7, gare giocate 4

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

