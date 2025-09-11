SERIE C – Colombo (all. Monopoli): “Il Catania ci ha colpito sfruttando i nostri errori e giocando una gara di attesa”

Alberto Colombo, allenatore del Monopoli, torna sulla pesante sconfitta di Catania quando si avvicina il confronto con l’Audace Cerignola: “Onestamente credo che il canovaccio possa essere completamente diverso rispetto alla partita di Catania, anche perchè il Cerignola è squadra che ama venire ad aggredire alto. Forse complice il vantaggio, il Catania soprattutto nel secondo tempo ha prevalentemente giocato una gara di attesa venendo a colpirci sfruttando i nostri errori e le qualità generali e specifiche di alcuni loro giocatori, anche attraverso l’utilizzo dei cambi. Dovremo fare grande tesoro dell’esperienza negativa maturata a Catania per trovare quelle soluzioni che non ti portino a sbracare come abbiamo fatto negli ultimi dieci minuti a Catania. Si tratta del primo risultato eclatante in negativo della mia gestione, al di là degli errori commessi abbiamo comunque fatto anche delle cose buone, ora c’è da resettare psicologicamente”.

