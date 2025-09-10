SERIE C: da Toscano ad Aloi, poker di rossazzurri nella Top 11 della terza giornata

Il portale TuttoC.com ha stilato la consueta Top 11 settimanale. Con riferimento alla terza giornata del girone C di Serie C, figurano quattro rossazzurri tra cui l’allenatore Mimmo Toscano. A proposito del tecnico del Catania: “Semplicistico dire che guida una corazzata e che ha avuto un calendario sulla carta morbido in queste prime tre giornate. La verità è che non affidi la panchina a uno sprovveduto se sei consapevole di aver allestito un organico che ben figurerebbe anche in cadetteria. L’anno scorso è stato utile per conoscere l’ambiente, ora ci sono tutti i presupposti per sognare quel salto in B che la piazza meriterebbe per passione, calore ed entusiasmo. Se batti 4-0 il Monopoli anche senza brillare particolarmente vuol dire che può essere davvero il tuo anno, al netto di una concorrenza agguerrita”, si legge.

Spazio anche per Mario Ierardi, Salvatore Aloi ed Emmanuele Cicerelli. Su Ierardi: “Il movimento che gli consente di liberarsi della marcatura di Valenti è più da centravanti che da difensore, davvero un bellissimo gol utile a piegare la resistenza di un Monopoli forse punito oltre i reali demeriti in uno stadio che però sarà durissimo per tutti. La colonna della retroguardia, forse il centrale più forte del girone meridionale”.

In relazione ad Aloi: «Siamo consapevoli della nostra forza, abbiamo alle spalle una tifoseria incredibile che ci sa dare emozioni importanti. Dobbiamo ripagarli con una stagione importante». Parla già da leader l’ex mediano della Ternana, titolare inamovibile in un centrocampo che abbina qualità e quantità. Batte piana di destro su assist di D’Ausilio e segna la rete del 3-0″. Per quanto riguarda Cicerelli: “Per le enormi potenzialità avrebbe meritato una carriera ancor più prestigiosa pur avendo vestito maglie storiche come quelle di Salernitana, Foggia, Ternana e – appunto – Catania. Gol, assist, giocate sontuose e anche qualche ripiegamento difensivo per dare un contributo nei momenti di difficoltà. Quesito lecito: è il giocatore più forte della categoria?”.

Questa la Top 11 completa del girone C di Serie C (4-3-3):

Summa (AZ Picerno); Ierardi (Catania), Caporale (Cosenza), Cargnelutti (Crotone), Liotti (Casertana); Aloi (Catania), Felippe (Potenza), Proia (Casertana); Curcio (Team Altamura), Cuppone (Audace Cerignola), Cicerelli (Catania). Allenatore: Toscano (Catania)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***