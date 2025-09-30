SERIE C – Di Toro (D.S. Audace Cerignola): “Catania, i valori della rosa alla lunga verranno fuori”

Elio Di Toro, direttore sportivo dell’Audace Cerignola, commenta le ambizioni del Catania e la costruzione dell’organico rossazzurro ai microfoni della trasmissione Futura Gol:

“Ho un bel rapporto con Grella e Pastore. Abbiamo condiviso tanti pensieri. Penso al discorso portato avanti con D’Andrea, ci sono stanti diversi contatti anche per altri giocatori. La cosa che mi preme dire è che il Catania per me è una squadra molto forte, equilibrata, con possibilità di scelta anche durante la gara perchè ha tanta competitività all’interno del proprio gruppo di lavoro, tante caratteristiche importanti. A Trapani ha fatto una grande partita sul piano della voglia di vincere. Poi com’è capitato alla Salernitana, al Benevento e allo stesso Catania, questo è un campionato veramente difficile dove c’è molto equilibrio e si può perdere dappertutto. Alla lunga usciranno i valori, credo che il Catania abbia una rosa molto, molto competitiva”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***