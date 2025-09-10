mercoledì, 10 Settembre 2025
SERIE C – Faggiano (D.S. Salernitana): “Rispetto a squadre come il Catania paghiamo l’amalgama da trovare, ma ho fiducia”

foto salernitana.it

Ospite dei microfoni di TMW Radio, Daniele Faggiano, direttore sportivo della Salernitana, ha fatto il punto sulla sua nuova avventura professionale e sul campionato di Serie C girone C:

“Il livello è alto. Il Siracusa ha un ottimo allenatore e problemi societari ormai risolti, gioca un bel calcio. Casarano lo conosco bene, è un campo ostico per tutti, con una tifoseria calda e una squadra competitiva. Più di loro vedo molto bene Potenza, Crotone e Monopoli. Non è da sottovalutare l’Atalanta U23. La concorrenza è forte, noi abbiamo allestito un gruppo completamente nuovo. Non è semplice trovare subito l’amalgama: se si potesse comprarla sarebbe l’ideale, ma dobbiamo costruirla giorno dopo giorno con il lavoro mio, del mister e della società. Abbiamo seguito la visione di gioco del mister, cercando un mix tra esperienza e giovani di prospettiva. Sono felice perché credo di aver costruito prima di tutto una squadra di uomini. Oggi la differenza la fanno spesso le panchine e la possibilità di avere doppioni di valore in ogni ruolo”.

“Il campionato è lunghissimo e le difficoltà possono arrivare soprattutto contro quelle squadre che hanno mantenuto da due o tre anni la stessa ossatura. Noi paghiamo l’amalgama da trovare, ma sono fiducioso. Tra queste squadre consolidate ci sono anche Benevento, Audace Cerignola e Catania. A Catania negli anni si è costruito, c’ero pure io ai piedi dell’Etna, adesso si vedono i frutti. Sono piazze che hanno programmazione e solidità. Le promozioni si costruiscono negli anni, vedi Padova e Avellino. Catania piazza che mi sta a cuore? Io tifo Salernitana, siamo tutti nemici in partita, dopo i rapporti d’amicizia e stima rimangono sempre”.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

