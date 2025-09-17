SERIE C – Fontana: “Catania, campanello d’allarme a Cosenza. Attenzione al Trapani, sta risalendo”

Gaetano Fontana, ex allenatore – tra le altre – di Latina, Cosenza e Juve Stabia, ai microfoni di TMW Radio parla della battuta d’arresto del Catania e tiene in considerazione per le posizioni di vertice anche il Trapani malgrado la robusta penalizzazione in classifica:

“Campanello d’allarme per il Catania? Sì, le prime tre partite sono state affontate con risultati anche abbastanza larghi. Facevano pensare che Toscano si trovasse in mano un carro armato capace di abbattere qualsiasi cosa si presentasse davanti al loro cammino ma non è così perchè questa partita ti dice che anche se sei una corazzata non devi abbassare l’attenzione e l’aspetto emotivo perchè rischi di prenderne in maniera anche abbastanza decisa. In questo girone oltre al Catania ci sono squadre organizzate e pronte a giocarsela fino alla fine come Benevento, Salernitana e lo stesso Trapani che senza la penalizzazione sarebbe in testa”.

“Il campionato è lungo. Ci sono partite dove qualcuno lascerà dei punti per strada e terrei molta attenzione al Trapani che non è così distante. Se continua con questa marcia può rientrare nel gruppo di testa. Oggi ci sono tre squadre forti e importanti in vetta ma anche Monopoli, Casertana, Crotone e Potenza sono formazioni che danno fastidio a chiunque, sempre difficili da affrontare e battere. In questo gioco di incroci se il Trapani continua così può raggiungere il gruppo che sta davanti. Squadra molto più omogenea, costruita con maggiore equilibrio e coerenza con le idee dell’allenatore e tanti ottimi giocatori di categoria”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***