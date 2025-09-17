SERIE C – Foti: “Ci può stare una partita storta. Il Catania si è giocato il primo jolly…”

Rosario Foti, ex allenatore di tante squadre (siciliane e non solo) è stato ospite ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’. Questo il suo giudizio sul Catania visto a Cosenza:

“Squadra davvero giù di gambe, lenta, impacciata. La sua caratteristica migliore è quella di essere aggressiva, quando la palla è in possesso degli avversari solitamente questa squadra aggredisce, sale nella metà campo avversaria, accorcia, toglie campo e spazio. Il Cosenza è sicuramente una buona squadra ma la prestazione nella sua espressione tecnico-tattica è stata ingigantita dal non-gioco di un Catania irriconoscibile. Una partita storta ci sta. Nell’arco di un campionato ci sono le partite superlative, quelle nella normalità e 2-3 brutte. Il primo jolly il Catania se lo è giocato, ovviamente non bisogna giocarsene altri per moltissimo tempo”.

“Jimenez? Ci sono state partite fatte bene lo scorso anno dal giocatore italo-spagnolo a centrocampo. A Cosenza ha faticato tanto. Uno degli errori principali commessi da Jimenez è stato quello di non avere avuto i tempi di giocata giusti. Un conto è ritrovarti negli ultimi 30 metri, un conto se agisci nella zona nevralgica del campo dove velocità di pensiero e tempi giusti sono fondamentali. Questa scelta di Toscano non ha portato bene a Cosenza, però non mi sento di condannare il mister perchè in altre circostanze l’impiego di Jimenez in mezzo al campo ha prodotto risultati positivi”.

