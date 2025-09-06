SERIE C: i risultati del sabato calcistico. Cade il Benevento a Casarano. Bene Casertana, Giugliano e Trapani

In attesa che domenica le altre squadre del girone C di Serie C scendano in campo per archiviare la terza giornata, riportiamo i risultati maturati nel sabato calcistico con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:
SABATO 6 SETTEMBRE
Giugliano 1-0 Foggia
80′ Borello
Sorrento 1-2 Trapani
48′ Grandolfo (T), 58′ Canotto (T), 90’+2 D’Ursi (S)
Casarano 1-0 Benevento
80′ Pierozzi aut.
Casertana 3-2 Potenza
18′ Proia (C), 43′ Felippe (P), 48′ Bentivegna (C), 50′ D’Auria (P), 58′ Proia (C)
Catania 4-0 Monopoli
23′ Ierardi, 78′ Cicerelli, 83′ Aloi, 90’+6 Lunetta
DOMENICA 7 SETTEMBRE
Crotone – Cosenza (17.30)
Audace Cerignola – Siracusa (20.30)
Latina – AZ Picerno (20.30)
Team Altamura – Cavese (20.30)
Salernitana – Atalanta U23 (rinviata al 17 settembre)
CLASSIFICA
1.Catania 9 – Gol fatti 11, gol subiti 0, diff. reti +11
2.Benevento 6 – Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1
3.Salernitana 6 – Gol fatti 3, gol subiti 1, diff. reti +2
4.Casertana 6 – Gol fatti 7, gol subiti 5, diff. reti +2
5.Potenza 4 – Gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =
6.Monopoli 4 – Gol fatti 4, gol subiti 7, diff. reti -3
7.Casarano 4 – Gol fatti 3, gol subiti 6, diff. reti -3
8.Giugliano 4 – Gol fatti 5, gol subiti 5, diff. reti =
9.Latina 3 – Gol fatti 1, gol subiti 6, diff. reti -5
10.Crotone 3 – Gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3
11.Atalanta U23 3 – Gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3
12.AZ Picerno 2 – Gol fatti 4, gol subiti 4, diff. reti =
13.Audace Cerignola 2 – Gol fatti 2, gol subiti 2, diff. reti =
14.Cosenza 1 – Gol fatti 3, gol subiti 4, diff. reti -1
15.Cavese 1 – Gol fatti 0, gol subiti 1, diff. reti -1
16.Sorrento 1 – Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2
17.Siracusa 0 – Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2
18.**Foggia 0 – Gol fatti 1, gol subiti 7, diff. reti -6
19.Team Altamura 0 – Gol fatti 1, gol subiti 7, diff. reti -6
20.*Trapani -1 – Gol fatti 8, gol subiti 1, diff. reti +7
*8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
**3 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
